2021/08/31 | 13:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصيب ثمانية أشخاص بجروح وتضررت طائرة مدنية في هجوم بطائرة مسيّرة ضد مطار أبها الدولي في جنوب السعودية.

ويأتي هذا الهجوم بعد ساعات من هجوم مماثل تسبّب بعرقلة حركة الملاحة ولم يسفر عن وقوع إصابات.

واعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن اعتراض وإسقاط طائرة مفخخة ثانية حاولت الهجوم على مطار أبها، موضحا أنّ المعلومات الأولية تشير إلى وجود 8 إصابات وتضرر طائرة مدنية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاعات السعودية تعترض مسيرة مفخخة ثانية حاولت الهجوم على المطار) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاعات السعودية تعترض مسيرة مفخخة ثانية حاولت الهجوم على المطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).