الأمين العام لمجلس الوزراء يَفتتح معرضا للخط العربي والزخرفة بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الدولة العراقية

2021/08/31 | 13:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ افتتح الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، معرضا للخط العربي والزخرفة بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الدولة العراقية في عام 1921.وقال الغزي، إن الأمانة العامة لمجلس الوزراء اعتادت على أن تقيم فعاليات سنوية للمناسبات الوطنية، وتُعد هذه المناسبة بادرة أمل للدخول في مرحلة مقبلة فيها الخير للعراق والعراقيين، ونتطلع إلى أن يكون العراق بلدا آمنا ومستقرا ومزدهرا وخاصة ونحن مقبلون على عملية ديمقراطية وهي إجراء الانتخابات البرلمانية في 10 تشرين الأول المقبل.ودعا الأمين العام بحسب بيان لامانة مجلس الوزراء اليوم، جميع أبناء الشعب العراقي، والقوى السياسية الوطنية المقاطعة للانتخابات إلى دعم العملية الانتخابية والعودة والمشاركة في الانتخابات، وأن نكون حريصين على بناء البلد ومصالحه والتوجه باتجاه تقديم الخدمات وتلبية احتياجات المواطن.وأقيم برعاية الأمين العام لمجلس الوزراء، وبجهود أحد موظفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهو الخطاط ياس خضير محمد، ويعد المعرض الشخصي السادس عشر له"./انتهى2

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