وزير العمل الاسبق نصار الربيعي لـ / نينا / : اقرار قانون النفط والغاز سينهي اجتهادات الكتل السياسية في تفسير نصوص الدستور لتوزيع الثروات

2021/08/31 | 13:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ قال وزير العمل الاسبق نصار الربيعي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / خلال مشاركته في ملتقى الرافدين :" ان اقرار قانون النفط والغاز سينهي اجتهادات الكتل السياسية في تفسير نصوص الدستور لتوزيع الثروات وتخصيصات قانون الموازنة العامة"./انتهى5

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