العراق خامس أكبر مستورد من تركيا بـ16 مليار دولار

2021/08/31 | 13:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق جاء خامسا في صادرات التركية لدول العالم في شهر تموز الماضي بقيمة 772 مليون دولار.

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