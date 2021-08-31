2021/08/31 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الجبار_نوري الفنتازية في رحلة دانتي والمعرّي للفردوس والجحيم !؟عبدالجبارنوريالمقدمة :الملهاة الألهية التي كتبها دانتي في بداية القرن الرابع عشر هي محاولة رائدة في المجالات الثقافية والأدبية بل هي أيقونة العصور الوسطى والتي جمعت بين الفلسفة ومآلات ألمع كتاب وأدباء فرنسا والذين يسمون ب( الفرنسيسكان ) وثقافة اليونان والرالقديمة بحيث برز في صفحاتها أشهر فلاسفة العصور الوسطى ( أرسطو وفيرجيل وشيشرون و، أضاف ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفنتازيا في رحلة دانتي والمعري للفردوس والجحيم !؟ - عبد الجبار نوري) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفنتازيا في رحلة دانتي والمعري للفردوس والجحيم !؟ - عبد الجبار نوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).