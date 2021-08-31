2021/08/31 | 13:56 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 31 أغسطس 2021 | 01:52 مساءً | عدد القراءات : 3

تسجيل 426 اصابة جديدة بفيروس كورونا في ذي قار

سجلت محافظة ذي قار، الثلاثاء، 426 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

‏‎وقال مصدر طبي، إن"نتائج التحليل المختبري أثبتت تسجيل 426 اصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة".

وأضاف المصدر، أن "الفحوصات المختبرية اظهرت تحسن حالة 134 مصاب بالفيروس".

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