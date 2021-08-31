دولة غربية تتوعد “داعش خراسان” وتمهد لضربات استباقية

2021/08/31 | 13:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلن قائد سلاح الجو البريطاني، الجنرال مايك وينغستون، اليوم الثلاثاء، أن لندن مستعدة لشن هجمات ضد تنظيم “داعش خراسان” في أفغانستان.وجاء الإعلان البريطاني بعيد إعلان أميركي عن وجود نحو […]

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