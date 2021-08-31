رسمياً.. مانشستر يونايتد يعلن ضم رونالدو لمدة عامين

2021/08/31 | 13:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، رسمياً، ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من يوفنتوس الإيطالي، لمدة عامين.

ذكر النادي في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني: “يسعد مانشستر يونايتد الإعلان عن التعاقد مع كريستيانو رونالدو لمدة عامين، مع إمكانية التمديد لعام آخر”.

وأحرز المتوج خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية، التي تمنح لأفضل لاعب في العالم، حتى الآن أكثر من 30 لقباً، خلال مسيرته منها خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وأربعة في كأس العالم للأندية، وسبعة ألقاب في مسابقات الدوري بإنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، كما توج مع المنتخب البرتغالي بلقب كأس الأمم الأوروبية.

ويعد كريستيانو أول لاعب يتوج بالدوري في ثلاث دول مختلفة، وقد تصدر قائمة هدافي الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، كما توج بجائزة الحذاء الذهبي في بطولة كأس الأمم الأوروبية التي أقيمت هذا العام.

وأشار مانشستر يونايتد إلى أنه خلال الفترة السابقة التي قضاها رونالدو ضمن صفوف مانشستر، سجل للفريق 118 هدفاً خلال 292 مباراة.

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