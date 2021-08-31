صحة الكرخ تكشف عن حالات تزوير في بطاقات التلقيح

2021/08/31 | 13:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشف مدير عام صحة بغداد الكرخ جاسب الحجامي، اليوم الثلاثاء، عن وجود بعض الخروقات والتزوير في بطاقات التطعيم بلقاحات كورونا.وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه جاء ذلك خلال إجراء الحجامي زيارة تفقدية الى مركز صحي الشهيد الصدر لصحة الأسرة في منطقة شعلة الصدرين للإطلاع على الخدمات الطبية والصحية …

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