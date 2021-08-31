أول تعليق لرونالدو بعد انضمامه إلى مانشستر يونايتد

2021/08/31 | 14:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكد مانشستر يونايتد، اليوم الثلاثاء، أنه أكمل إجراءات التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو القادم من يوفنتوس لمدة عامين.وفي أول تعليق له بعد عودته للنادي الذي حقق معه ثمانية ألقاب كبرى بين 2003 و2009، قال رونالدو في تصريحات نقلتها شبكة “سكاي سبورتس”: “مانشستر يونايتد فريق لطالما كانت له مكانة خاصة في قلبي.لا […]

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