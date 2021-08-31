نصار الربيعي: التوزيع العادل لثروات العراقيين هو الموحد لهم

2021/08/31 | 14:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد القيادي في التيار الصدري، نصار الربيعي، الاثنين، أن النظام الفيدرالي في العراق، هو الحل الأمثل، في طريقة الحكم بالعراق.

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وقال الربيعي، خلال مشاركته في "ملتقى الرافدين للحوار" وتابعه "ناس" (31 آب 2021): إن "أي شعب متعدد المذاهب، والإثنيات، وخاصة في العراق، أصحبت التعددية الحزبية، هي تمثيل إثني، ومذهبي، إذ التعددية الحزبية، عززت تلك المشكلة، بأخذها هذه الهوية أو تلك".

ولفت إلى أن "العراق بحاجة إلى إرادة سياسية، لبناء دولة عصرية قوية، تحقق آمال الشعب العراقي، وترتكز على توزيع عادل، لأن الموحد للعراقيين، التوزيع العادل للثروة".

وأشار إلى أن "العملية السياسية في العراق مرت بعدة جدليات ونظام الحكم في 2003 سقط نتيجة احتلال مشرعن من الامم المتحدة".

وتابع، أن "جدلية الاحتلال والتحرير مستمرة حتى اللحظة بدل مناقشة التقدم في مجال التنمية والنباء"، لافتاً إلى أن "الالية التي كتب فيها الدستور كانت مرتهنة بالحكومة الانتقالية، والضرر الاكبر فيه ان لا يخرج الاحتلال الا بوجود دستور وحكومة شرعية".

وأكد الربيعي، أن "الدستور يحتاج الى تفسير العديد من فقراته بدل الاجتهادات والمحكمة الاتحادية هي المعنية بهذا الامر".

وتطرق إلى قانون النفط والغاز، مؤكداً أنه "لو تم اقرار قانون النفط والغاز سيحقق تنمية مستدامة في جميع القطاعات في العراق، وسيضع حد للمتجاوزين على ثروات البلد".





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