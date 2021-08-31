شرطة نينوى تكشف تفاصيل جريمة قتل وتلقي القبض على الجناة

2021/08/31 | 14:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشفت مديرية شرطة نينوى، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جريمة قتل، فيما اعنلت القبض على الجناة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "مديرية شرطة ابي تمام التابعة لقيادة شرطة نينوى وبعد تشكيل فريق عمل باشراف قائد الشرطة واخذ موافقات قاضي التحقيق المختص والاستفادة من كامرات المراقبة والتعاون مع دائرة الطب العدلي، تمكنت من كشف جريمة قتل مواطن من خلال طعنه بالة حادة داخل داره في حي ( الصديق ) في الجانب الايسر لمدينة الموصل وتمكنت من القاء القبض على المجرمين ( الثلاثة ) الذين قاموا بارتكاب جريمتهم".

وأضافت ان "إثنين من المجرمين هم شقيقة المجنى عليه وابنها لغرض الحصول على الميراث كون المجنى عليه اعزب"، مبينة انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتدوين اقوال المجرمين بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وسيتم احالتهم الى محكمة الجنايات المختصة لينالوا جزائهم العادل".

وأشار الى انه "تم القبض عليهم في منطقة حي ( الخضراء ) في الجانب الايسر لمدينة الموصل".

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