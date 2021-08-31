بالفيديو.. حرائق ليلية تلتهم المزيد من بساتين ديالى

2021/08/31 | 14:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى اعلنت دائرة الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، عن اندلاع حريق في بساتين جيزاني الجول شمال ديالى.وقال مدير اعلام دفاع مدني ديالى العقيد احمد العبيدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "حريق اندلع في بستان مساحته 4 دونمات في محيط قرية جيزاني الجول قرب قضاء الخالص(20كم شمال بعقوبة) ما ادى الى التهام نصفه قبل السيطرة عليه من قبل فرق الاطفاء ومنع انتشاره الى بقية البساتين المجاورة".واضاف، ان "اسباب الحريق لم تعرف حتى الان وهناك لجنة تحقيق شكلت للنظر في حيثيثات الحريق الذي تسبب باضرار مادية دون اي اصابات بشرية".وتشهد ديالى معدلات عالية للحرائق خلال الاسابيع الماضية اغلبها في مناطق الارياف خاصة البساتين الزراعية.

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