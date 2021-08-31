بعد تحديات في قرع الطبول.. طفلة الـ11 عامًا تعزف مع الفرقة التي تعشقها في حفل مباشر

2021/08/31 | 14:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن تحدت الطفلة قارعة الطبول، ناندي بوشيل، التي أحبت فرقة Foo Fighters.وقائد الفرقة وأسطورة موسيقى الروك، ديف غرول، على الإنترنت في معركة لقرع الطبول، تمكنت الآن من العزف مع الفرقة في حفل مباشر على خشبة المسرح ووصفتها بالليلة الملحمية والأفضل على الإطلاق.

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