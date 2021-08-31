شبكة الإعلام العراقي توقف برامجها السياسية التي يمكن استغلالها في الترويج الانتخابي

2021/08/31 | 14:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أعلنت شبكة الإعلام العراقي، اليوم الثلاثاء، عن إيقاف برامجها السياسية التي يمكن استغلالها في الترويج الانتخابي.

وذكر بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "استناداً لقانون شبكة الإعلام العراقي رقم ( 26) لعام 2015 المعدل الذي يصفها بمؤسسة البث العام، ومن أجل الحفاظ على التوازن والموضوعية، ستوقف الشبكة بث كل البرامج السياسية التي من الممكن أن تستغل في الترويج الانتخابي قبيل الاستحقاق الدستوري بثلاثين يوماً، وتمتنع أيضاً عن استضافة السياسيين والمسؤولين التنفيذيين من المرشحين للانتخابات".

وأضاف البيان أن "الشبكة ستوفر للجميع فرصاً متساوية في الظهور ببرامج خاصة لشرح برامجهم الانتخابية في مناظرات ومقابلات على مدى شهر كامل خدمة للعملية الديمقراطية ولضمان أعلى درجات الشفافية والحياد".

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