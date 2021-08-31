2021/08/31 | 14:17 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالية النيابية تكشف حجم الدين الداخلي والخارجي للعراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/31 | 14:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تكشف حجم الدين الداخلي والخارجي للعراق) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تكشف حجم الدين الداخلي والخارجي للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).