مؤتمر أمني لقيادة العمليات المشتركة في بابل يبحث الاستعدادات للزيارة الأربعينة

2021/08/31 | 14:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/عقد الفريق أول الركن عبد الامير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة مؤتمرا أمنيا موسعا حول الزيارة الأربعينة في قيادة شرطة بابل.وقال مدير اعلام شرطة بابل العميد عادل الحسيني" أن المؤتمر عقد اليوم من قبل قادة الأجهزة الأمنية في محافظات بابل وكربلاء والنجف والديوانية إضافة إلى مشاركة الحشد الشعبي.واضاف أن المؤتمر تركز على توفير الدعم الاستخباراتي والامني وخاصة في المناطق المحاذية للعاصمة بغداد ومناطق شمال بابل إضافة إلى نشر قوة من الحشد الشعبي في تلك المناطق وملاحقة الخلايا النائمه التابعه للعناصر المسلحة مشيرا إلى أن بابل وحدها ستسهم بما يقارب ال٢٦ الف عنصر امني في هذه الزيارة"./انتهى

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