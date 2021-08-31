رئيس حركة وعي الوطنية يعلن انسحابة من الانتخابات

2021/08/31 | 14:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انسحاب بعض القوى السياسية من السباق الانتخابي أمر طبيعي، وموقف مشروع، لكنه لا يمثل سببًا قانونيًا لإلغاء أو تأجيل الانتخابات.

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