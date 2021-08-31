2021/08/31 | 14:58 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد

الثلاثاء 31 أغسطس 2021 | 02:51 مساءً

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سوق العراق للأوراق المالية يسجل ارتفاعاً بنسبة 0.60%

سجل سوق العراق للأوراق المالية ارتفاعاً في جلسة اليوم بنسبة 0.60% مسجل 596.20 نقطة في المنطقة الخضراء.



وبلغ عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال اليوم 30 شركة فيما وسجل السوق ارتفاع 12 شركة وانخفاض 6 شركات ولم تتغير اسعار 12 شركات .



وبلغ حجم الأسهم المتداولة 40 مليار و920 مليون و90 الفاً و444 سهم بقيمة تداول بلغت 9 مليار و534 مليون 525 الفاً و161 دينار من خلال تنفيذ 640 صفقة.



وتصدر سهم مصرف العطاء الاسلامي اكثر الشركات ارتفاعا بالتغير بنسبة 15.79% في حين سجل سهم المصرف العراقي الاسلامي الاكثر انخفاضا بالتغير بنسبة 4.44% .



بينما سجل سهم مصرف بغداد الاكثر نشاط بالصفقات بعدد صفقات بلغ 190 صفقة ..



والاكثر انخفاضاً بقيمة التغيير تصدر سهم الخياطة الحديثة بنسبة 2.28%، كما وسجل سهم الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية اكبر الرابحين بقيمة التغيير بنسبة 8.33%.



واخيراً كان الاكثر نشاط بالكمية سهم مصرف الشرق الاوسط العراقي للاستثمار بحجم تداول بلغ اكثر من 39 مليار .

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