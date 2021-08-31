المرأة تساوي مئة رجل و.. يزيد! - محمد عبد المجيد

2021/08/31 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_المجيد لن تحقق مقالاتي في مسيرة التنوير أيّ أثر ما لم تدعمها المرأة؛ أمّا هذا الموقف السلبي الذي تشهد عليه تعليقات وردود الذكور فهو إدانة لمن تمثل نصف الجنس البشري.لقد صدّقت المرأة المسلمة أنَّ اللهَ خلقها من ضلع أعوج، وأن النبي(ص) كاد يأمرها أن تسجد لزوجها، وأنها والكلب والحمار نجس إذا مرّوا أمام مُسلم يُصلــّـي، وأن الملائكة تلعنها إذا بات الرجل ليلته دون أن تسمح له بتفريغ شحنته الجنسية.وصدّقت ......





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