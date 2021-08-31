عريس لابنتي!! - عبله عبدالرحمن

2021/08/31 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبله_عبدالرحمن في كتاب صدر للدكتور محمد راشد بني عامر والاستاذ يونس بني عيسى بعنوان (الطفل في التراث الشعبي الاردني) وتحديدا في الفصل الرابع منه: موضوع القصص الشعبية (السواليف) الاردنية للاطفال.



وقد تضمن الكتاب العديد من القصص الشعبية ولا ابالغ اذا قلت بأنني اعرف معظمها، لذلك اجدني قد استعدت بريقها وصوت وابتسامة امي وهي تحكيها لنا ساعة النوم مثل كل الامهات حينذاك ايام كانت البيوت غرفة نوم واحدة والاشقاء جميعهم م ......





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