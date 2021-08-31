مطاحن لبنان تحذر من توقف إنتاج الخبز… اليوم

2021/08/31 | 15:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال تجمع المطاحن في لبنان يوم الثلاثاء، إن نقص المازوت بات يهدد إنتاج الخبز، وأن المطاحن ستتوقف عن العمل تدريجياً بعد نفاد الإمدادات.

وانعكس الانهيار المالي في لبنان على نقص حاد في الوقود ما أدى إلى توقف العديد من جوانب الحياة اليومية.

وبالكاد تؤمن شركة كهرباء لبنان، إمدادات الكهرباء لبضع ساعات يومياً، ما أدى إلى اعتماد الأسر والشركات اللبنانية بشكل متزايد على المولدات الخاصة التي تعمل بالمازوت، والتي تعاني بدورها نقصاً حاداً في الإمداد.

وناشد تجمع المطاحن في بيان “كل المسؤولين المعنيين للعمل بسرعة قبل فوات الأوان لأن المخزون من المازوت لدى كل المطاحن انتهى، وقد تتوقف عن العمل تدريجياً اعتباراً من اليوم على الأكثر”.

وتعاني البلاد مما وصفه البنك الدولي بأعمق كساد مسجل في العصر الحديث ما أدى إلى خسارة العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها ودفع أكثر من نصف السكان إلى الفقر.

ووصلت أزمة الوقود إلى مرحلة حرجة هذا الشهر عندما قال البنك المركزي إنه يعجز عن تمويل واردات الوقود بأسعار صرف مدعومة، وأنه سيتحول إلى أسعار السوق.

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