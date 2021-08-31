مقتل 8 من طالبان بعد اشتباك في وادي بانشير

2021/08/31 | 15:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال ممثل عن الجماعة الرئيسية المعارضة لحركة طالبان في أفغانستان، إن اشتباكاً بين قوات طالبان ومقاتلي جماعته في وادي بانشير، شمال العاصمة كابول مساء الإثنين، أسفر عن مقتل 8 من الحركة.

ومنذ سقوط كابول في 15 أغسطس (آب) ظل إقليم بانشير الوحيد الصامد أمام طالبان، رغم قتال في إقليم بغلان المجاور بين طالبان، وفصيل محلي مسلح.

وقال المتحدث باسم قوات المقاومة الوطنية الموالية للزعيم المحلي أحمد مسعود، فهيم دشتي، إن القتال دار عند المدخل الغربي للوادي حيث هاجمت طالبان مواقع للجماعة.

وأضاف أن قوات الجماعة صدت الهجوم، الذي ربما كان اختباراً لدفاعات الوادي، وأن 8 من طالبان لقوا مصرعهم كما أصيب عدد مماثل.

وأشار إلى إصابة اثنين من أعضاء قوات المقاومة الوطنية.

ولم يتسن التواصل مع متحدث باسم طالبان للتعليق.

ومسعود، ابن أحمد شاه مسعود، قائد المجاهدين السابق ضد السوفيت، ورسخ وضعه في وادي بانشير بفضل قوة من عدة آلاف تضم ميليشيات محلية، وفلول الجيش السابق، ووحدات من القوات الخاصة.

ودعا مسعود إلى تسوية مع طالبان، لكنه قال إن قواته ستقاوم إذا هوجم إقليمه.

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