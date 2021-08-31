2021/08/31 | 15:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ جاسب لطيف علي الحجامي، الثلاثاء، عن وجود بعض الخروقات والتزوير في بطاقات التطعيم بلقاحات كورونا.

وأكد الحجامي خلال مقطع فيديو حصل عليه NRT عربية، (31 آب 2021)، "وجود بعض الخروقات والتزوير في بطاقات التطعيم بلقاحات كورونا، وجاء ذلك خلال إجرائه زيارة تفقدية الى مركز صحي الشهيد الصدر لصحة الأسرة في منطقة شعلة الصدرين للإطلاع على الخدمات الطبية والصحية المقدمة الى المواطنين ومتابعة منفذ اللقاحات فيه، حيث التقى كذلك ببعض مراجعي المركز واستمع إليهم وحثهم على أخذ اللقاح".

صحة بغداد تقر بوجود خروقات وتزوير في بطاقات التطعيم بلقاحات كورونا pic.twitter.com/9RO8z9sG5s

— Dilshadgoran (@Dilshadgoran1) August 31, 2021

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