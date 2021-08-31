التحالف الدولي يعلن مقتل 3 عناصر في داعش بمحافظة الأنبار

2021/08/31 | 15:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن التحالف الدولي، مقتل 3 عناصر في داعش بمحافظة الأنبار.

وقال التحالف في بيان طيران الجيش العراقي, استهدف مؤخراً ثلاثة إرهابيين من عناصر داعش، تم رصدهم داخل عجلة نوع بيك آب أثناء تقديم الدعم الاستطلاعي لقيادة عمليات الأنبار، مبينا إن الجهود المستمرة لقوات الأمن العراقية, في ضرب عصابات داعش من خلال حرمانها من الملاذات الآمنة والموارد اللازمة لعودتهم.

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