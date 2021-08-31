الجرعات المعززة وتطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا.. طبيب يوضح

2021/08/31 | 15:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المدير المشارك في مركز تطوير اللقاحات في مستشفى تكساس للأطفال، الدكتور بيتر هوتز، يوضح لماذا يعتبر التطعيم ضد فيروس كورونا عبارة عن لقاح من 3 جرعات، وماذا يجب على الآباء والأمهات فعله إلى حين الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا.

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