العمليات المشتركة: إجراءين لمنع التسلل عبر الحدود

2021/08/31 | 15:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، عن حجم الدعم الكبير لقوات حرس الحدود، فيما أشارت الى اتخاذ إجراءين لمنع عمليات التسلل.وذكر المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح صحفي، أن “حجم الدعم المقدم الى قوات حرس الحدود كبير جداً، وأن هذه القوات حصلت على تجهيزات ومعدات تمكّنها من السيطرة على الحدود ومنع […]

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