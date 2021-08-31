2021/08/31 | 15:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكاظمي: مستمرون بالعمل على تفعيل صندوق الاجيال المقبلة » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 15:14

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: مستمرون بالعمل على تفعيل صندوق الاجيال المقبلة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: مستمرون بالعمل على تفعيل صندوق الاجيال المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).