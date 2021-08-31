العراق في الصدارة

2021/08/31 | 15:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سلام مكي

انعقاد مؤتمر بغداد في هذا الوقت، وفي

مثل هذه الظروف، ليس أمرا عاديا، وهو

حدث نتمنى انه يتكرر مستقبلا، نظرا لكون

العراق، وبحسب مكانته التاريخية

والجغرافية، يمتلك ما لا يمتلكه

الآخرون، ف

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