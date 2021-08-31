مكاسب قمة بغداد

2021/08/31 | 15:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: بشير خزعل

يتساءل الكثيرون عن فحوى قمة بغداد

والفائدة المرجوة منها، في ظل اوضاع غير

جيدة يعاني منها المواطن العراقي في

نواح كثيرة سواء اقتصادية كانت او

امنية، وربما تأتي القمة ضمن سياق تنشيط

الس

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