العشوائيات الاعلامية

2021/08/31 | 15:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عبدالزهرة محمد الهنداوي

لم تعد ظاهرة العشوائيات، محصورةً في

التجاوز الحاصل على الارصفة التي اصبحت

اثرا بعد عين، ولا في الاستحواذ على

الاراضي {كاملة الدسم}، او الشوارع

الستراتيجة، والساحات الذهب

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