الجبهة الفيلية في اليوم الدولي للإختفاء القسري: 23 الف شاب فيلي مغيب

2021/08/31 | 15:27 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري المرتكبة بحق المكون الفيلي وذهب ضحيتها أكثر من (23000) شاب فيلي مغيب.

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