لهذه الأسباب بورصة مصر في طريقها لقيادة مكاسب البورصات العربية بنهاية 2021

2021/08/31 | 15:40 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال - مباشر: من المتوقع أن تستحوذ بورصة مصر على النصيب الأكبر من المكاسب بين البورصات العربية خلال فترة الأشهر الأربعة المتبقية من العام الجاري وذلك في ظل الاهتمام الحكومي بعودة قطار الطروحات.ورجحوا لـ"معلومات مباشر"، أن تظل السوق …

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