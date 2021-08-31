النجف تسجل 174 إصابة جديدة بفايروس كورونا

2021/08/31 | 15:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادسجلت دائرة صحة النجف، اليوم الثلاثاء، 174 إصابة جديدة بفايروس كورنا في عموم المحافظة.وذكرت الدائرة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه ان "الكوادر الصحية في المحافظة اجرت اليوم 1182 فحص مختبري لحالات مشتبه بها بطريقة PCR ".وأضافت ان "مجموع الإصابات الجديدة التي سجلتها الدائرة بلغ 174 إصابة، فيما بلغت حالات الشفاء 191 حالة"، لافتة الى انه "تم تسجيل حالة وفاة واحدة".

وتابعت ان "المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف اصبح كما يلي :-

مجموع الاصابات الكلي: 84263

مجموع حالات الشفاء: 80934

مجموع الوفيات: 676

مجموع الحالات تحت العلاج: 2653

مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة: 4958".

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