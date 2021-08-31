نائب يطالب بمحاسبة المسؤولين المتورطين بملف التعيينات

2021/08/31 | 15:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد طالب النائب عدنان الزرفي، بمحاسبة المسؤولين المتورطين بملف التعيينات، فيما أكد ضرورة إعتماد سياسية مالية لتطوير الاقتصاد العراقي.وقال الزرفي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “استغلال السلطة لا يجب ان يمر مرور الكرام ويجب محاسبة المقصرين في ملف التعيينات والعقود في وزارة الكهرباء والدفاع والداخلية”.وأضاف، ان “الدولة العراقية …

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