الكاظمي يشدد على تأمين مستقبل العراق بعيداً الاقتصاد غير المستدام

2021/08/31 | 15:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، عى ضرورة تأمين مستقبل العراق بعيداً عن الاقتصاد غير المستدام، فيما أكد أهمية توطيد علاقات التعاون المبنية على الاحترام المتبادل مع المحيط الاقليمي والدولي.أبرز ماتحدّث به الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم: 🔵 نجحنا في عقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وكانت أصداؤه …

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