2021/08/31 | 15:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية شؤون الإقامة في وزارة الداخلية، تسفير أكثر من 700 شخص أجنبي من الأراضي العراقية مخالفين لشروط الإقامة.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “ملاكاتها في بغداد قامت بتسفير وإبعاد 732 شخصا من مختلف الجنسيات خارج الأراضي العراقية، لمخالفتهم شروط قانون إقامة الأجانب العراقي رقم 76 لسنة …

ظهرت المقالة تسفير أكثر من 700 شخص أجنبي من العراق أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسفير أكثر من 700 شخص أجنبي من العراق) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسفير أكثر من 700 شخص أجنبي من العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).