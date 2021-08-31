الكاظمي: نريد تأمين مستقبل العراق بعيدا عن الاعتماد على اقتصاد غير مستدام

2021/08/31 | 15:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي :" نريد أن نؤمّن مستقبل العراق بعيداً عن الاعتماد على اقتصاد غير مستدام، فالثروة النفطية لن تكون مسيطرة طوال العمر، وبدأت دول عديدة بالبحث عن طاقات بديلة ونظيفة".واضاف الكاظمي في حديث خلال جلسة مجلس الوزراء :" توارثنا الثروة النفطية من آبائنا، والمفترض ان نطور هذه التركة العظيمة، لا ان نستنزفها فقط، ونحرم الاجيال القادمة من خيراتها.ونحن مستمرون بالعمل على تفعيل صندوق الاجيال المقبلة، انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية تجاه ابنائنا واحفادنا "./ انتهى7

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