الكاظمي: عودة التيار الصدري للمشاركة بالانتخابات خطوة جيدة اضافت زخماً للانتخابات

2021/08/31 | 15:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم:" ان عودة التيار الصدري للمشاركة بالانتخابات، خطوة جيدة اضافت زخماً للانتخابات ".ودعا الكاظميي كل المقاطعين الى العودة والمشاركة في الانتخابات./انتهى7

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