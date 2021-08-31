الكاظمي يوجه دعوة للمواطنين بشأن الانتخابات

2021/08/31 | 15:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الثلاثاء، نجاح عقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، مشيراً الى أن أصداءه كانت كبيرة محلياً وإقليمياً وعالمياً.وقال الكاظمي في كلمة له خلال اجتماع مجلس الوزراء حسب بيان لمكتبه الإعلامي، “هدفنا قبل كل شيء مراعاة مصلحة العراق، وهذا لا يعني أن يكون على حساب أشقائنا وأصدقائنا من الدول العربية […]

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