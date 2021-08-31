الإمارات.. قانون يتيح مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد وإحالتهم للتحقيق

2021/08/31 | 15:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مجلس الوزراء الإماراتي نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الثلاثاء، عن قرار صادر عن رئيس البلاد يقضي بمساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد من قبل النائب العام، ما قد يسفر عنه عزلهم عن وظائفهم وتجميد أموالهم بحال

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