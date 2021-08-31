متحدثة كردية: التفجير في مخيم قاديا بدهوك عمل إرهابي وننتظر نتائج التحقيق

2021/08/31 | 15:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المتحدثة باسم مقر مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني والنائبة الايزدية السابقة، فيان دخيل، إن السلطات في كردستان تنتظر نتائج التحقيق في التفجير الذي وقع في وقت متأخر من مساء أمس في مخيم قاديا للنازحين الإيزيديين في قضاء زاخو بمحافظة دهوك.

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