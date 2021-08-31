2021/08/31 | 15:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أنجز نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الثلاثاء، رسميا، عملية انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو من يوفنتوس الإيطالي، ليعود “الدون” مجددا إلى ملعب “أولد ترافورد”، في صفقة تتجاوز حاجز 20 مليون يورو بقليل.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على تكلفة انتقال رونالدو إلى مانشستر يونايتد وموعد المباراة الأولى المركز الخبري الوطني.

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