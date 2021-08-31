'طعنا بسكين'.. منتسب امني يقتل مواطنا في بغداد (صور)

2021/08/31 | 16:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسلنا، الثلاثاء، بمقتل مواطن على يد منتسب في فوج حماية المنشات "طعنا بسكين" في بغداد.

وقال مراسلنا اليوم (31 اب 2021) ان "مواطنا قتل على يد منتسب امني في حماية المنشات حارس على مستشفيات فوج طوارئ طعنا بسكين في منطقة الزعفرانية بالعاصمة بغداد.

واضاف مراسلنا ان "حالة القتل بسبب خلاف على دين 2000 الفين دولار، مبينا على خلفية ذلك اقدم المنتسب على قتل المواطن بـ3 طعنات ومن ثم سلم نفسه الى القوات الامنية."

واشار مراسلنا ان "المقتول كان يطلب القاتل 2000 الفين دولار طالب بها الى انه قتل بسبب ذلك.

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