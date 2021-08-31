2021/08/31 | 16:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لفيروس كورونا في العراق.وذكرت الصحة العراقية في تقرير تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها سجلت 6937 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 7148 حالة جديدة للشفاء و66 حالة وفاة.وأشارت الى تلقي 123487 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد.

ظهرت المقالة العراق يسجل مايقارب 7 آلاف إصابة جديدة بكورونا أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل مايقارب 7 آلاف إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسجل مايقارب 7 آلاف إصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).