2021/08/31 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور الباب الختامي : مقارنة بين العسكر المملوكى والعسكر المصرى الراهن الخائب الخائن المحور الأول : مكانة مصر الدولية في العصر المملوكى وكيف أضاعها العسكر المصرى الراهن الخائب الخائن الفصل الثالث : صراع برسباى وشاه رخ حول الامارات الشرقية بينهما: ( 825 : 831 )مقدمة 1 ـ قبل مبعث خاتم النبيين عليه وعليهم السلام دارت حروب بين اقوى قوتين في العالم وقتها ( الفرس والروم ) .



كان من ضمنها حروب ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفصل الثالث : صراع برسباى وشاه رخ حول الامارات الشرقية بينهما: ( 825 : 831 ) - أحمد صبحى منصور) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفصل الثالث : صراع برسباى وشاه رخ حول الامارات الشرقية بينهما: ( 825 : 831 ) - أحمد صبحى منصور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).