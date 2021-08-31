الفصل الثالث : صراع برسباى وشاه رخ حول الامارات الشرقية بينهما: ( 825 : 831 ) - أحمد صبحى منصور

#أحمد_صبحى_منصور الباب الختامي : مقارنة بين العسكر المملوكى والعسكر المصرى الراهن الخائب الخائن المحور الأول : مكانة مصر الدولية في العصر المملوكى وكيف أضاعها العسكر المصرى الراهن الخائب الخائن الفصل الثالث : صراع برسباى وشاه رخ حول الامارات الشرقية بينهما: ( 825 : 831 )مقدمة 1 ـ قبل مبعث خاتم النبيين عليه وعليهم السلام دارت حروب بين اقوى قوتين في العالم وقتها ( الفرس والروم ) .
كان من ضمنها حروب ا ......
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