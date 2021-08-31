-يقاطع!-... -يشارك!-، غدٌ مشرقٌ يبدأ من صفحة أخرى! - فارس محمود

2021/08/31 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فارس_محمود (حول المهزلة الأخيرة للصدر بالعودة للانتخابات!!)بعد ضجيج وصخب لما يقارب شهر ونصف، وبخطوة متوقعة ألفها كل من عرف "سماحة القائد"، عَدِل مقتدى الصدر عن قراره بمقاطعة الانتخابات.



إن هذه ليست المرة الأولى التي يبلع "قراره".



إذ شهدت الجماهير قرارات مثل هذه مرات ومرات.



فالتخبط السياسي، الذهاب يميناً ويساراً وبأقصى الصخب والحزم والدفاع المستميت لأبواقه عن هذه "القرارات الحكيمة" هو أمر ألفه كل ......





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