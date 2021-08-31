احدى دوائر الدولة تمنع مراجعة المواطنين غير الملقحين وتضع شرطاً للموظفين

2021/08/31 | 16:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، اليوم الثلاثاء، عن تطبيقها قرار مجلس الوزراء بمنع مراجعة المواطنين الا بعد ابراز كارت اللقاح، فيما اعتبرت الموظف غائبا اعتبارا من يوم غد مالم يلقح.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نفذت قرار مجلس الوزراء للحد من انتشار فايروس كورونا وذلك بعدم استقبال اي مراجع الا بعد إبراز كارت اللقاح أو فحص (PCR) السالب".

وأضافت انه "يُعد الموظف الذي لم يزود الدائرة بكارت اللقاح أو فحص (PCR) السالب أسبوعياً غائباً وذلك ابتداءً من يوم غد الأربعاء".

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