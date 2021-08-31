على الهواء.. مقاطعة مراسل أخبار وشجار بسبب تغطية إعصار أيدا

2021/08/31 | 16:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم اعتراض شاكيل بروستر، مراسل MSNBC، من قبل أحد المارة، الذي أصر على أن يغطي المراسل إعصار أيدا "بدقة".

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