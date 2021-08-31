وزير الخارجية يثمن مواقف النمسا الداعمة للعراق

2021/08/31 | 16:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعثمن وزير الخارجيّة فؤاد حسين خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، نظيره النمساوي ألكساندر شالنبيرغ مواقف النمسا الداعمة للعراق بمختلف المجالات.وذكر المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "حسين التقى نظيره النمساوي ألكساندر شالنبيرغ"، مشيرا الى أن "الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وفيينا".وأضاف، أن "وزير الخارجية ثمن مواقف النمسا الداعمة للعراق بمُختلِف المجالات".

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